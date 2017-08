Ifac abre inscrições para pós em Agricultura Familiar no Acre

Da redação ac24horas 01/08/2017 07:46:34

Começam nesta terça-feira (01.08) as inscrições para o curso de pós-graduação em Agricultura Familiar do Instituto Federal do Acre (Ifac). Estão sendo ofertadas 30 vagas. As aulas, que acontecerão no campus Avançado Baixada do Sol, serão realizadas na modalidade semipresencial, juntamente com aulas expositivas e dialogadas, seminários, trabalhos em grupo e/ou individuais, pesquisas, enquetes, atividades práticas e estudos de casos orientados.

Para participar o candidato deve possuir formação em nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), nas áreas de Engenharias Agronômica, de Pesca, Florestal, Zootecnia, Medicina Veterinária, Biologia, além de tecnólogos em Agroecologia, Agroindústria ou ainda área correlata no eixo de Recursos Naturais.

A inscrição, que será realizada somente via internet, segue até o dia 18 de agosto e tem valor de R$ 50. Para participar, o candidato deve acessar o site do Ifac (portal.ifac.edu.br) clicar no banner da “Pós-Graduação em Agricultura Familiar”, disponível na página inicial do portal, na sequência deverá selecionar o item “Processo Seletivo para ingresso no curso de Pós-Graduação Especialização Latu Sensu em Agricultura Familiar – Inscreva-se”.

Todos os campos da ficha de inscrição deverão ser preenchidos corretamente e os documentos solicitados para a inscrição deverão estar digitalizados e serem anexados no item “Anexo”. Conforme descrito em edital, o candidato deve conferir os dados informador e, posteriormente, “Enviar”. Ao final será gerada a guia de pagamento.

As inscrições com isenção de taxa deverão ser realizadas até o dia 08 de agosto, conforme cronograma descrito em edital. Estão isentos do pagamento aqueles candidatos inscritos no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, além de membros de família de baixa renda. A isenção deve ser solicitada mediante preenchimento e envio do formulário de “Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição”, que está disponível no edital.

Carta de intenção

Além da ficha de inscrição, o candidato também deve confeccionar uma Carta de Intenção, em que deverá descrever as pretensões e suas afinidades com o curso. O documento deverá ser elaborado conforme modelo disponível em edital.

Seleção e classificação

A seleção dos candidatos será realizada com base em cinco critérios: carta de intenção, formação acadêmica, experiência profissional na área de Agricultura Familiar, pesquisas realizadas e atividades de extensão. A pontuação máxima de cada candidato será de 50 pontos. Em caso de empate entre os candidatos, os critérios utilizados para desempate obedecerão a ordem de: maior tempo de experiência profissional na área de Agricultura Familiar e maior idade.

Resultado

De acordo com cronograma, o resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 28 de agosto. Os candidatos que tiverem interesse em interpor recurso contra o resultado terão os dias 29 e 30 de agosto para apresentar a documentação. O resultado final será publicado no dia 31 de agosto.

Matrícula

Os classificados terão o prazo de 04 a 06 de setembro para realizarem a matrícula. Os documentos deverão ser entregues na Coordenação de Registro Escolar, do campus Avançado Baixada do Sol. Deverão ser apresentados originais e fotocópias da Cédula de Identidade, CPF, Título de Eleitor e Certidão de Quitação Eleitoral, Diploma de graduação (fotocópias autenticadas da frente e verso), Histórico Escolar, no qual constem as notas obtidas durante o Curso de Graduação, duas fotos 3X4 recente e colorida, ficha de matrícula preenchida a assinada, que será fornecida no ato da matrícula, Certidão de Nascimento ou Casamento, e para os candidatos estrangeiros deverão ser apresentadas cópias do Visto de Permanência Definitiva no Brasil e do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE).

Em caso de aprovados que tenham graduação no exterior, estes deverão apresentar além dos documentos listados acima, o original ou fotocópia (frente e verso) autenticada e do diploma revalidado por Universidade Pública Brasileira, conforme legislação.

Os candidatos portadores de deficiências deverão fazer a notificação no formulário de inscrição no item correspondente, devendo declarar, por escrito, o tipo de condição da qual é portador, indicando claramente quais os recursos especiais necessários para sua participação no processo e ainda anexando parecer emitido por especialistas na área de sua deficiência.