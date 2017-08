Havan abre loja cedo para autoridades e povão só terá acesso às 10 horas

Da redação ac24horas 01/08/2017 07:57:55

Dividida em duas etapas -uma para autoridades e convidados e outra para o povão -A inauguração da Havan em Rio Branco não terá somente os artista do SBT, mas marcará a apresentação do mascote da loja, a Liberdade, e um robô gigante de 2,5 metros de altura que vai dançar e brincar com as crianças. A inauguração começa às 8h30 deste sábado, 5.