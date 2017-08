Governo de Sebastião tem desempenho positivo para 26% e regular para 46%, diz Vox

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/08/2017 16:35:30

O enorme desgaste político do PT e a crise financeira que atravessa o Estado não afetam tanto assim a popularidade do governo de Sebastião Viana como se imagina. Pelo menos foi o que mostrou a pesquisa TV Gazeta/Vox Populi divulgada nesta quarta-feira, à noite, no Gazeta em Manchete.

Entre os 600 entrevistados pelo instituto de pesquisa 26% avaliam o governo de Sebastião Viana como positivo, 46% veem como regular e 26% apontam a gestão petista negativa. 2% não sabem ou não responderam a pergunta.

Em sua página no Facebook, Sebastião Viana agradeceu o que ele considera um reconhecimento ao seu governo. “São 72% em aprovação como bom e regular, imagem de um governo que mantém seu compromisso pela ética e boa gestão, mesmo que o momento nacional seja de uma grave crise”, disse Viana.