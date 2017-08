Festival Matias de Teatro de Rua abre temporada de apresentações nesta terça-feira

Da redação ac24horas 01/08/2017 06:40:43

A partir desta terça-feira (1) artistas e o teatro de rua vão tomar conta de alguns espaços públicos da capital, com abertura da nova temporada de apresentações do ‘Festival Matias’, que está na sua 3ª edição. As atrações culturais vão até o dia 6 de agosto, alternando os espetáculos em Rio Branco e em mais quatro municípios acreanos (Bujari, Senador Guiomard, Brasiléia e Plácido de Castro).

Para garantir a alegria do público, 11 companhias teatrais de estados diferentes estarão presentes, com o objetivo de promover o livre acesso aos bens culturais através da troca de experiências e interação artística entre o movimento teatral e plateia. As apresentações acontecem em espaços públicos de cada cidade.

Ao todo serão 14 espetáculos diferentes, totalizando 29 apresentações. O Festival conta com a participação de grupos vindos de Fortaleza – CE, Rio de Janeiro – RJ, São Paulo – SP, Manaus – AM, Porto Velho – RO, Belém – PA e Rio Branco – AC.

Durante a programação, além das apresentações o Festival traz oficinas, lançamento de livros, exibição de documentários e uma roda de conversa com a presença de Amir Haddad, uma das maiores referências do Teatro de Rua e defensor da arte pública no Brasil. Almir faz parte do Grupo ‘Tá na Rua’, este ano o artista completa 80 anos de idade.

O Festival Matias é considerado um dos maiores do Brasil no que se refere a intercambio, visto que, leva o teatro para localidades diferentes. Além das 5 cidades, alguns bairros na periferia da capital são selecionados para receber as atividades culturais.

Programação do ‘Festival Matias de Teatro de Rua’ em Rio Branco

1 de agosto (terça-feira)

*17h30 – Cortejo de abertura

local: Praça da Revolução até Novo Mercado Velho

*18h – Espetáculo Fio de Pão

local: Novo Mercado Velho

*19h – Exibição do documentário ‘História de Retalhos ou 80 dias parlembembando por aí’

local: Novo Mercado Velho

duração:1h30

2 de agosto (quarta-feira)

*17h30 – A Folia no Terrreiro do Seu Mané Pacarú (Cia. Mamulengo – SP)

local: Cidade do Povo

*18h – So. Corro (Cia. Grupo Xingó – SP)

local: Teatro Barracão da Sobral

*19h – Pulitrica (Cia. Carnavale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

*20h – O Perrengue da Lona Preta (Cia. Trupe Lona Preta – SP)

local: Novo Mercado Velho

3 de agosto (quinta-feira)

*17h00 – Final da Tarde (Cia. Teatro de Caretas – CE)

local: Novo Mercado Velho

*17h – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Belo Jardim III

* 19h – Circo Sirin Sirin (Cia. Teatro Vivarte – AC)

local: Novo Mercado Velho

* 20h – Era Uma Vez João e Maria…E Ainda É (Cia. de Teatro Ruante – RO)

local: Novo Mercado Velho

4 de agosto (sexta-feira)

*17h30 – Roda Na Praça (Cia. Projeto Roda na Praça – AM)

local: Novo Mercado Velho

*18h30 – Era Uma Vez João e Maria…E Ainda É (Cia. de Teatro Ruante – RO)

local: Teatro Barracão Sobral

*18h30 – A Folia no Terrreiro do Seu Mané Pacarú (Cia. Mamulengo – SP)

local: Novo Mercado Velho

*19h30 – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

5 de agosto (sábado)

*18h00 – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

*18h – A Casa da Mãe Joana ( Cia de Teatro Caretas – CE)

local: Novo Mercado Velho

*19h – So. Corro (Cia. Grupo Xingó – SP)

local: Novo Mercado Velho

*20h – As Mulheres de Moliére (Cia Visse e Versa – AC)

local: Novo Mercado Velho

6 de agosto (sábado)

*17h – As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim (Cia. Mamulengo Folia – SP)

local: Mercado da 6 de agosto

*18h30 – Chapeuzinho Vermelho (Grupo de Teatro Ciranda de Leitura – AC)

local: Novo Mercado Velho

*19h30 – O Concerto do Lona Preta (Cia. Trupe Lona Preta – SP)

local: Novo Mercado Velho