Emylson é convocado para prestar esclarecimentos sobre violência, não comparece e manda justificativa

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/08/2017 11:05:46

Convocado por meio de requerimento pela Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos sobre a onda de criminalidade no Acre, o secretário de Segurança, Emylson Farias, não compareceu à Casa nesta terça-feira, 01, dia em que os parlamentares retornaram aos trabalhos após o recesso do meio do ano.

A ausência de Emylson Farias foi criticada pela oposição. “Lamentável que um agente público não queira dar explicações. Por que será? Foi avisado com bastante antecedência. E ainda se diz candidato”, protestou Emerson Jarude (PSL).

O secretário da mesa diretora, vereador Jackson Ramos (PT), tentou justificar a ausência de Emylson Farias ao informar que o secretário enviou justificativa à Casa de que não poderia participar da sessão, porém se colocando à disposição para comparecer em uma outra oportunidade na sede do Legislativo.

N. Lima, do DEM, não aceitou a desculpa de Emylson. Para o vereador, o secretário agiu com desrespeito à Casa.

“Não respeitou a Casa. Por que ele não se programou antes, há 20 dias atrás? Não existe programa de segurança pública nesse Estado. Ele (secretário) é um despreparado.”