Em agenda em senador Guiomard, Sebastião entrega mais 350 títulos definitivos

Da redação ac24horas 01/08/2017 16:10:15

Mais 350 famílias de Senador Guiomard receberam na manhã desta terça-feira, 1, títulos definitivos de suas propriedades durante uma solenidade com as presenças do governador Sebastião Viana, do prefeito André Maia e do diretor-presidente do Iteracre, Nil Figueiredo.

Os beneficiados são moradores dos bairros Naire Leite e Vila Nova Aldeia, que há anos reivindicavam o documento.

Até agora o governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre (Iteracre), já entregou mais de 42 mil títulos definitivos de propriedades urbanas e rurais.

A meta do Iteracre é chegar a todas as cidades do Acre e regularizar as áreas sem custo algum para o cidadão.

Para executar o Programa o governo conta com o apoio de algumas instituições, como o Tribunal de Justiça, cartórios e prefeituras.

O título definitivo garante a segurança da posse, além de uma série de outros benefícios. Com o documento em mãos o proprietário pode acessar linhas de crédito e oferecer o imóvel como garantia em financiamentos para habitação