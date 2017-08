Chef de cozinha acreano vai representar o Brasil na copa do mundo de culinária na Itália

Luciano Tavares, da redação ac24horas 01/08/2017 06:51:37

O chef de cozinha acreano Natalino dos Santos será um dos quatro representantes do Brasil no campeonato mundial de culinária em Milão, na Itália, em 2019. Ele foi selecionado pelo chef Ernesto Montoya, vencedor da última copa do mundo de pastelaria. Os outros três representantes brasileiros ainda serão escolhidos.

“Essa é uma oportunidade que qualquer chef do Brasil e até mesmo do mundo quer ter. E eu aqui do Acre tô tendo. É uma oportunidade única”, diz o chef acreano

Antes de participar, chef Natalino quer melhorar seus conhecimentos e precisa fazer cursos de chocolatier e artes com caramelo em São Paulo ou no Rio de Janeiro para chegar preparado no campeonato mundial e representar bem o Brasil. Para isso, ele precisa de ajuda financeira. Os interessados em ajudar Natalino da Silva podem entrar em contato com ele pelo telefone 999192476.

Natalino dos Santos Lúcio, de 21 anos, é considerado o mais novo chef de cozinha do Acre. Recentemente, ele representou o Brasil em um evento internacional sobre culinária em Cochabamba, na Bolívia, e foi destaque: recebeu prêmios e foi reconhecido por chefs experientes de outros países como uma revelação.

Atualmente, ele trabalha no Resort Hotel em Rio Branco e desenvolve um projeto de cursos gratuitos de culinária em comunidades carentes da capital.