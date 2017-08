BR-364 é bloqueada próximo ao aeroporto durante protesto

Da redação ac24horas 01/08/2017 09:44:23

O trecho da BR-364, próximo ao Aeroporto Plácido de Castro, em Rio Branco, foi bloqueado por moradores da zona rural que faziam um protesto pedindo melhorias no Ramal do Abacate, que fica na região e dá acesso à rodovia federal. O bloqueio durou mais de 1 hora.

Por volta das 9h20, a rodovia foi desbloqueada pelos moradores que ficaram de conversar com representantes do Departamento Abastecimento e Pavimentação (Depasa), órgão responsável pela pavimentação do ramal.

Diversos carros ficaram parados na rodovia, sem puder ir ou vir de Rio Branco. Novos bloqueios podem acontecer durante a semana caso não haja uma alternativa vantajosa aos moradores da área rural.