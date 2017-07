Três postos de combustível são assaltos no final de semana na cidade de Cruzeiro do Sul

Pelo menos três postos de combustível foram assaltados no final de semana em Cruzeiro do Sul (AC). Em um dos postos toda ação foi registrada por uma câmera de segurança. O primeiro assalto aconteceu na sexta-feira, em um posto localizado na Rodovia AC-405, os outros dois no domingo, sendo um no bairro Boca da Alemanha e o outro na Avenida 25 de Agosto.

Na ocorrência registrada na sexta feira, as câmeras do posto registraram toda ação. Após tomar o dinheiro do frentista, o assaltante coloca a arma no bolso, e ela dispara, mas atinge apenas o chão. Veja no vídeo abaixo:

Já no início da noite de domingo, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de roubo no posto de combustível Atem, localizado na BR-307, no bairro Boca da Alemanha. Segundo informações do Boletim de Ocorrência, os dois suspeitos chegaram em motocicleta modelo Broz e pediram para abastecer, durante o abastecimento anunciaram o assalto. Os frentistas correram para um escritório e se trancaram. Os suspeitos levaram R$140 reais e a alguns objetos. A Polícia não conseguiu identificar os suspeitos.

Por volta das 23h aconteceu o terceiro assalto em outro posto de combustível, no Avenida Auto Posto, na 25 de Agosto. Dois suspeitos estavam em uma motocicleta modelo Titan, eles sacaram um revólver e ameaçaram atirar caso os frentistas não entregassem o dinheiro. Os funcionários entregaram o apurado da noite e não sabem precisar o valor. A polícia ainda fez buscas mas não conseguiu prender os suspeitos.

De acordo com o delegado responsável pela investigação, Alexnaldo Batista, a polícia civil já tem informações sobre os envolvidos.

“É uma outra modalidade de crime. Eles chegam de moto, assaltam o frentista, são valores mais irrisórios, mas o que causa pânico, tem o risco de acontecer algo mais grave. As investigações estão bem adiantadas, temos bastante informações e no momento certo passaremos as informações e os elementos serão presos.