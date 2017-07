Rio Branco registra 500 tentativas de suicídio em seis meses: 32 morreram

João Renato Jácome 31/07/2017 09:48:43

O Brasil registra uma morte suicida a cada 45 minutos. No Mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E o mais triste é que 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A “estatística do suicídio” em Rio Branco, Capital do Acre, onde reside 50% da população do estado, é preocupante e tem ficado ainda mais aguda desde 2012, quando houve um aumento numérico de 66,7% em relação ao ano anterior, 2011. E tem sido assim desde então.

Quando observada a série histórica iniciada em 2000, é possível ver um aumento global de 42,9% nos casos de morte voluntária, isso observando as tentativas e, em alguns dos casos, a morte confirmada. E os números falam apenas de Rio Branco, sem citados registrados no interior.

Em média, a Capital acreana registrava naquele período sete mortes por ano. Algumas dessas se tornam públicas, outras, contudo, não saem do átrio familiar, já que a repercussão desse tipo de morte gera polêmica, não apenas pelo fato em si, bastante negativo, mas pelas circunstâncias que levaram a um ato sem volta.

Entre os anos de 2013 e 2014, foram registradas 215 ocorrências de tentativa de suicídio no Huerb, das quais 142 eram pacientes do sexo feminino. O Instituto Médico Legal (IML) registrou no mesmo período, 66 óbitos. Desses, 57 homens e nove mulheres.

Mas os números não param de subir. Para se ter noção do quadro -que é social e politicamente preocupante- no ano seguinte a tabela saiu de 215 ocorrências para 500 casos em apenas seis meses. E ainda havia outros seis mais à frente. Um total, de 32 suicídios entraram no obituário naquele ano.