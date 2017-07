Prefeitura mantém equipes atuando 24 horas contra queimadas em Rio Branco

Assessoria 31/07/2017 15:48:16

A Prefeitura de Rio Branco já realiza desde o último mês de junho um trabalho de combate às queimadas urbanas e rurais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA) e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) atuam diariamente durante 24 horas visando reduzir, fiscalizar e conscientizar a população para que evite fazer queimadas. “Estamos entrando no período mais crítico, os meses de agosto e setembro, quando a tendência é que as queimadas se intensifiquem na região”, disse o coronel Bombeiro George Santos, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

A Prefeitura alerta que fazer uma queimada sem controle pode causar sérios prejuízos à fauna e à flora, reduzindo a mata, diminuindo a fertilidade do solo e comprometendo a qualidade do ar – e, consequentemente, a saúde humana, provocando vários tipos de doenças, principalmente respiratórias. “O perigo é principalmente para crianças e idosos, que sofrem mais com os problemas respiratórios decorrentes da poluição do ar”, completou George Santos. O fogo não é nem um pouco seletivo e destrói inúmeras espécies de fauna e flora dos mais variados locais. Quando se está fazendo a remoção da vegetação original de um lugar com o fogo também se está causando a morte de muitos seres vivos. As queimadas são facilitadas pelo tempo seco, que influencia diretamente no volume de água nos mananciais abastecedouro das cidades. No caso de Rio Branco, o Rio Acre registrou na manhã desta segunda-feira, 31 de julho, o nível de 1,83 metro. Nessa mesma data, no ano passado, o rio mediu 1,48m. Em 2005, ano de intensas queimadas no Acre, o volume era de 2,01 metros. Assim, o Poder Público está bastante atento à questão do abastecimento e, apesar da situação não ser considerada dramática, já tem em vigência um Plano de Contingência que prevê também ações de educação ambiental.

A Prefeitura atua em parceria com a Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), entre outros órgãos, no enfrentamento a esse problema que muitas vezes é, no Acre, pautado por fatores culturais: “o costume de limpar o terreno usando o fogo em muitos casos vem da família e atravessa gerações”, de acordo com Diego Cavalcante, diretor de Fiscalização e Controle Ambiental da SEMEIA.

No atual contexto de intensificação do período de seca, o satélite de referência informa que já são 509 focos detectados em Rio Branco desde 1º de janeiro. Fenômenos como a redução intensa da umidade relativa do ar e a ocorrência de pequenas friagens acabam favorecendo o avanço das queimadas. "Temos em média 25 queimadas por dia. Desde o começo do Plano de Contingência já foram aplicadas cinco multas, cujos valores podem variar de R$250 a R$9,5 mil", alertou Diego Cavalcante.

A SEMEIA mantém um disque-denúncia para que as pessoas possam informar sobre as ocorrências. O número é 3228-5765, que atende todos os dias até às 18 horas. Depois desse horário, as denúncias devem ser feitas diretamente ao 190, o telefone de emergência do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), que aciona o Corpo de Bombeiros e os fiscais da SEMEIA. Fotos Assis Lima/Asscom