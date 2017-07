Executiva estadual do PMDB aceita filiação de Marcio Bittar e Vagner Sales abre mão de pré-candidatura

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 31/07/2017 21:14:47

Os caciques do PMDB se reuniram na tarde desta segunda-feira (31) e apararam as arestas na questão da filiação do ex-deputado Marcio Bittar, que deverá se desligar do PSDB nos próximos dias. A reunião contou com a presença de todos os membros da executiva estadual do partido, inclusive o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, que abriu mão da candidatura ao senador “em nome da unidade da oposição”.

Segundo informações repassadas por membros da executiva peemedebista, o debate foi democrático e foram colocados todos os pontos negativos e positivos da filiação de Bittar. Na análise, eles concluíram que o PMDB se fortalece com a chegada do dissidente tucano, de quebra, coloca um ponto final na queda de braço que havia no ninho tucano do Acre, com o enfrentamento entre Major Rocha e Marcio Bittar.

Durante o encontro, Vagner Sales anunciou que abre mão da pré-candidatura ao Senado, atitude que foi encarada pelos líderes do PMDB, como um gesto de grandeza. “A gente acredita que a chegada do Marcio só vai fortalecer o partido. Eu fiz a minha parte para uma possível unidade da oposição. Retiro minha pré-candidatura e serei apenas um soldado nessa batalha para garantir a candidatura única”, diz Sales.

Os planos do PMDB são ambiciosos para as próximas eleições. O partido tem como meta eleger um senador, dois deputados federais e ampliar a representatividade na Aleac, saindo de dois para quatro deputados estaduais. A desistência de Vagner Sales e a chegada de Márcio Bittar podem mexer no tabuleiro político, já que o presidente do PSDB, Major Rocha, saiu da aliança com o DEM e se mantém pré-candidato ao Senado.

Uma segunda reunião teria acontecido nesta segunda-feira. De acordo com informações de bastidores, o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom (DEM) conversou com Gladson Cameli (PP), mas nada teria ficado definido, já que o Democratas teria a pretensão de indicar Alan Rick, como vice numa possível chapa única da oposição para enfrentar a poderosa máquina da Frente Popular do Acre.