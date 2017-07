Pesquisa Vox Populi aponta empate técnico entre Gladson Cameli e Marcus Viana

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 31/07/2017 21:09:39

Segundo o instituto de pesquisa, foram ouvidas 600 pessoas em 18 dos 22 municípios acreanos

O pré-candidato da oposição Gladson Cameli (PP) e o governista Marcus Viana (PT) estariam tecnicamente empatados nas intenções de voto dos acreanos para as eleições gerais do ano que vem, de acordo com uma pesquisa encomenda pela TV Gazeta ao instituto Vox Populi. Os números foram divulgados no Gazeta em Manchete, principal jornal da afiliada da Rede Record, na noite desta segunda-feira (31).

Na sondagem do voto estimulado, segundo a TV Gazeta, Gladson Cameli alcançou cerca de 46% das intenções de voto, enquanto o prefeito de Rio Branco, Marcus Viana conseguiu os mesmos 46% – o que daria um universo de 92% do eleitorado com voto definido a mais de um ano para acontecer a disputa eleitoral que define o nome do novo chefe do executivo – ninguém, brancos e nulo 6% – não souberam responder 2%.

Já na sondagem espontânea, o cenário muda e favorece o candidato da oposição. De acordo com os números apresentados pela TV Gazeta, Gladson Cameli, teria 12% dos votos. Marcus Viana, aparece com 9%. Sebastião Viana, teria 3%. Jorge Viana, 2%. Enquanto disparam os números de ninguém, brancos e nulos com 24% e não souberam responder 45% – colocando a disputa aberta para as eleições 2018.

Segundo o Vox Populi, na sondagem estimulada pelo primeiro voto ao Senado, Jorge Viana, do PT, teria 27% – seguindo por Marcio Bittar, que aparece com 15% – Major Rocha, do PSDB, tem 14% – Sérgio Petecão, do PSD, aparece com 11% – Tião Bocalom, do DEM, 8% – Ney Amorim, do PT, com 7% – Vagner Sales, do PMDB, com 7%. Ninguém, brancos e nulos 8% – não souberam ou não responderam, 2%.

Na pesquisa estimulada pelo segundo voto ao Senado, Márcio Bittar lidera com 18% – seguindo por Jorge Viana, que teria 13% – Sérgio Petecão, 13% – Tião Bocalom, 13% – Major Rocha, 10% – Ney Amorim, 9% – Vagner Sales, 8%. Ninguém, brancos e nulos 5% – não souberam ou não responderam 11%. A TV Gazeta informa que foram ouvidas 600 pessoas em 18 municípios, margem de erro de 4% e nível de confiança de 95%.

Estranhamente, a TV Gazeta não divulgou dados sobre a rejeição dos candidatos ao governo do Acre, nem dos oposicionistas e governistas que apresentaram pré-candidaturas a senador, o que impossibilita uma análise mais aprofundada das chances de cada postulante.