O número de focos de queimadas urbanas e rurais cresceu 900% desde abril

Da redação ac24horas 31/07/2017 07:38:46

O número de focos de queimadas urbanas e rurais cresceu 900% este no no Acre desde abril até este domingo, 30 de julho. Em abril, primeiro mês com registro, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectou apenas um foco. Em maio, foram 10, e em junho, 45. Em julho, o agravamento da seca gerou explosão nos focos: 398 registros até o dia 30.

No país, o Acre é o 15o no ranking de queimadas. O Pará é o líder, com 4.188 focos desde o começo do ano. Seguem-se o Mato Grosso, Tocantins e Maranhão. Em agosto, as queimadas costumam triplicar de número, enfumaçando as cidades.

E o pior: a seca traz queimada e a umidade relativa do ar fica muito baixa. A previsão para o Acre é que a URA fique abaixo dos 40%, um perigo para a saúde da população.