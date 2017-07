No Acre, 15 mil servidores da Educação recebem reajuste salarial

Da redação ac24horas 31/07/2017 17:55:36

Oficialmente, nesta segunda-feira, dia 31, 15.764 mil servidores da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) receberam a segunda parcela do reajuste salarial concedido pelo Executivo estadual. O valor foi creditado em conta no ultimo sábado, dia 29.

Do total de servidores, 9.770 mil são professores e técnicos de apoio efetivos e os outros 5.994 mil são temporários e provisórios. Com os reajustes concedidos pelo governo a todas as categorias de trabalhadores, o impacto na folha de pagamento em 2017 será de R$ 124 milhões.

Para os professores, o reajuste foi de 19,48% e para os demais servidores o aumento total será de 23,75%. Enquanto o percentual para os primeiros será de 6,49% em cada etapa, os outros funcionários tiveram 8,5% em março, 8,25% agora no mês de julho e 7% em fevereiro do ano que vem.

Em março, o governador Tião Viana assinou o decreto que reajustou os salários de mais de 24 mil servidores públicos estaduais, aumento que foi acatado pelos sindicatos dos trabalhadores. As informações são do site da Secretaria de Comunicação.

Com isso, o professor em início de carreira, que ganhava R$ 2.010, passará a receber em fevereiro de 2018 o equivalente a R$ 2.402. Os recursos foram garantidos por meio do prêmio Valorização de Desempenho Profissional (VDP) de 2016 e 2017, algo em torno de R$ 60 milhões.