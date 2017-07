MPAC vai abrigar Promotorias da Infância no mesmo espaço para melhorar atendimento

Assessoria 31/07/2017 18:32:51

As Promotorias de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), além da recém-criada Promotoria Especializada de Execução de Medidas Socioeducativas, passarão a funcionar no mesmo endereço. Segundo o procurador-geral de Justiça, Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, a intenção é melhorar o atendimento e garantir eficiência ao trabalho nessas unidades ministeriais.

Essas unidades serão abrigadas no prédio, onde funcionavam a Ouvidoria e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), fica na área central de Rio Branco, o que facilita o acesso e localização.

A mesma medida já foi adotada em relação às Promotorias Criminais da Capital, a Promotoria de Defesa da Saúde que divide o mesmo espaço com o Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, Cidadania e Educação, além da Administração Superior, reunindo também todas as unidades administrativas do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), também localizadas em Rio Branco.

“Todas as promotorias que foram construídas ou reformadas contam com características baseadas na funcionalidade, acessibilidade e integração entre as unidades ministeriais. Nossa intenção é melhorar as condições de trabalho e aumentar a eficiência das nossas ações, e isso com certeza, vai beneficiar também o cidadão”, afirma o procurador-geral.

Uma das prioridades da atual gestão tem sido garantir investimentos em infraestrutura das unidades ministeriais, o que inclui aquisição de equipamentos, construção e reforma das unidades ministeriais em todo o Estado, entre outros.

“Todos os promotores de Justiça ligados à Infância e Juventude, além da Dra Vanessa, que foi removida e assumiu a Promotoria de Medidas Socieducativas, estarão reunidos num só local para melhor prestar serviços próprios da nossa missão. Acreditamos que, com certeza, essa medida dará mais eficiência ao nosso trabalho”, destaca o promotor de Justiça Francisco Maia Guedes, titular da 3ª Promotoria de Justiça Especializada de Defesa da Infância e Juventude.

Kelly Souza- Agência de Notícias do MPAC