Minha casa, minha vida e um amigo mão-de-vaca cheio de boas ideias

Charlene Carvalho 31/07/2017 08:22:27

Ando com muitos pensamentos na cabeça. Tá, tá, não sou das pessoas que tem um só pensamento. Minha mente é meio prodigiosa. Adora vaguear por aí. Obviamente há sempre um pensamento a me mover (mais) a cada ciclo ou período. No atual há vários deles. Todos prioritários. Alguns prefiro guardar. Outros compensa compartilhar.

Um é colocar em prática o projeto de construir minha casinha e ser vizinha do Latera, Fábio, Rúbia, Marcelão, Feijão, Henrique, Bulk e companhia. Ando pensando nisso dia e noite. Já tenho pastinhas no Pinterest (porque, né?). É coisa bem, mas bem simples mesmo. Só uma casa com a dois quartos, uma cozinha aberta com ilha e um bom banheiro. Pequena, bem iluminada – porcausuduquê a gente com este sol a brilhar soberano, insiste em ter casas escuras, com parca luz? E com a cara do Acre. Assim quase rústico, mas com bom gosto, por favor! E, que fique claro: minha casinha com uma rede na varanda não é do programa do governo. É programa de vida.

Daí que esta semana mandei mensagem para um amigo que, como eu, gosta de tudo com a cara do Acre. A primeira mensagem foi assim: precisando de um favor em forma de ajuda. Queria saber se tu podes me ajudar, já que tu conheces todo mundo e entende de quase tudo (mentira, tem certeza que entende de tudo, apenas!). Silêncio… como sei que ele MORRE de medo qualquer pedido que lhe custe algo, acrescento: mas não vai te custar dinheiro. Dois segundos e, pah! Chega a resposta: Estou à disposição, como fazemos? Expliquei tudo e ele pensa, eu questiono e vem a resposta: adorei tua ideia, só isso! Estou participando de uma reunião…. vou pensar em uma solução…. Carinha de tristinha sapeca e recebo um sorriso de volta com a frase: vc é uma figura. Eu? Logo eu?

Ontem, depois de dizer que estava indo pra Expoacre me manda msg via Whats: Café? Conversa? E falar do teu projeto? Se fiquei feliz? Maginaaaa…

Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana!!!

Festinha do Huck para comemorar o terceiro aniversário do Lorenzo Catão de Brito, meu sobrinho lindo, na foto com o irmão Nathan e os pais Laura Caroline e Wesley Brito. Na hora de fazer pose para a coluna, ele me sai com essa cara sapeca. Tem como não amar??

Dia dos Pais

Lojas já estão com muitas promoções e opções para as comemorações dos dias do Pais. É uma data comercial, de fato, mas honrar nossos pais em datas assim é sempre importante e salutar.

Boticário

Jackie Pinheiro manda e-mail falando sobre a importância da data nas Lojas de O Boticário, com várias opções de fragrâncias masculinas que sempre fazem sucesso. Uma boa dica, sem dúvidas.

Sabe aquela frase que você assiste num filme ou série, lê em um livro, ouve de alguém e leva para a vida? Até ontem, uma das minhas preferidas das últimas seis temporadas de Game Of Thrones era da Ygritte: “You know nothing Jon Snow” (“Você não sabe de nada, Jon Snow”). Ontem, sete anos depois de uma longa espera pelo encontro entre gelo e fogo (o encontro de Jon Snow e Daenerys Targaryen), com excelentes diálogos, só gravei essa: Vá trabalhar, Jon Snow.

GOT

Sim, pessoas eu falo muito sobre GOT, mas me entenda: este ano são apenas sete episódios. Já, já acaba. O EP de ontem foi ansiosamente aguardado por longos sete anos. As frases e cenas deste EP irão ecoar por muitas semanas em nossas mentes. Afinal, não é todo o dia que a gente vê um encontro do gelo e do fogo, né?

As irmãs Ana Paula Correia Cameli e Liciana Correia Silva, no balneário da família, em Cruzeiro do Sul. Liciana foi a aniversariante da semana passada e comemorou a data ao lado de amigos em uma viagem dos sonhos pelos Estados Unidos

Formou

Marian Brilhante Aiache é a mais nova psicóloga do mercado. Formou com louvor no último final de semana e ganhou muitas mensagens de felicitações dos amigos da família. Marian merece mais essa grande conquista.

Chegaram!

Depois de três meses fazendo trabalho missionário em João Pessoa (PB), Natal (RN), Florânia (RN) e várias cidades do interior do Piauí, o casal Fernanda e Fábio Brandão já está em Rio Branco. Aqui voltam a coordenar a Escola Noturna de Missões de Jocum, na base Tropical que começa na próxima semana. Sejam bem-vindos de volta!!!

Alegria, alegria, alegria!!! Nasceu Israel Costa, filho dos bons amigos Javã e Manuella Costa, no sábado, dia 29. Saudável e cheio de energia com seus 3,6kg, Israel é uma benção na vida deste casal tão amado por todos que tem o privilégio de com eles conviver

Não vai ter feriado

Não fique triste, leitor. Seis de Agosto está chegando. Mas não se anime. Vai ser no domingo. Isso aí, domingo, sem feriado, sem folga. Só não deixe de celebrar o início da Revolução Acreana por causa disso, tá??

A foto da selfie da apresentadora Jocely abateu com Andréia, Dani Carlos e Lamlid Nobre na última noite da Expoacre 2017