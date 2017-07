Manuel Marcos recebe cronograma de execução do Portal de Transparência da Câmara de Rio Branco

Da redação ac24horas 31/07/2017 22:36:32

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador Manuel Marcos (PRB), recebeu na tarde desta segunda-feira, 31, o diretor presidente do Instituto de Tecnologia da Informação e Inovação – ITEC, Mafran Almeida, que fez a entrega do cronograma de execução do Portal de Transparência da Casa.

“Nossa vinda aqui na Câmara hoje foi para apresentar ao presidente o cronograma de execução do Portal de Transparência, onde estamos fazendo a formalização para que até o dia 04 de setembro o Portal de Transparência da Câmara já esteja todo adequado ao uso do novo sistema, tornando ao acesso de informação de pagamentos da Câmara, para que todos fiquem disponíveis de forma online”, afirmou.

De acordo com Manuel Marcos, a Câmara está trabalhando para atender as orientações do Ministério Público do Acre sobre a transferência no poder Legislativo Municipal.

“Com a a entrega do cronograma deste documento estaremos trabalhando para que todo o processo do Portal de Transparência da Câmara venha atender ao requisitos solicitados pelo Ministério Público do Acre. Em nossa gestão na Câmara Municipal zelamos pela transparência e ética no desenvolvimento dos trabalhos”, encerrou.