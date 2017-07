Idosa é morta por enforcamento e polícia suspeita de latrocínio

Da redação ac24horas 31/07/2017 12:31:03

A aposentada Sabina Felicidade da Silva, de 67 anos, foi encontrada morta por enforcamento, na manhã desta segunda-feira (31), em sua residência, na Rua 02, no bairro das placas. A porta da casa estava arrombada e a polícia trabalha com a hipótese de latrocínio.

Sabina Felicidade da Silva, de 67 anos, era aposentada e morava sozinha. A porta da casa em madeira estava arrombada e a idosa foi encontrada em cima da cama com as mãos amarradas e um pedaço de tecido em volta do pescoço. A suspeita é de que ela tenha sido vítima de um latrocínio e a morte ocorrida por enforcamento.

Policiais militares estiveram no local coletando informações e puderam constatar que o televisor havia sido roubado e o crime provavelmente teria acontecido de madrugada. Na região nenhum morador disse ter visto ou ouvido qualquer movimentação estranha.

O corpo da aposentada foi coduzido a base do Instituto Médico Legal (IML), onde deverá passar por exames que deverão constatar a real causa da morte. E o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (Dhpp).