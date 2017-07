Gasto com previdência se aproxima da despesa com educação no Acre

Da redação ac24horas 31/07/2017 07:35:28

Para cada R$100 gasto com educação o Acre gasta R$63,80 com previdência. Ou seja: a despesa previdenciária se aproxima cada vez mais da despesa educacional, situação vivida pela maioria dos Estados brasileiros, onde o dinheiro público está sendo usado mais para pagar aposentadorias que para sustentar a educação, segundo mostram os relatórios fiscais dos 26 Estados e do Distrito Federal.

Esse é o caso de 16 Estados e apesar do Acre estar fora desse perigoso contexto, o governo vem apelando à medidas impopulares, como o aumento da alíquota de contribuição de 111% para 14%, visando fazer as devidas compensações no curtíssimo prazo. Essa medida está sendo questionada pelos magistrados acreanos. O Instituto de Previdência do Acre (Acreprevidência) vê colapso no sistema caso a nova alíquota não prevaleça.

Na comparação gasto previdenciário x gasto com educação, os valores reais mostram que o quadro é relamente temerário: com educação o Acre gasta R$992,19 mihões ao ano e com previdência, R$633,27\ano. Com informações da FSP.