FIEAC recebe parte da bancada para agradecer aprovação da reforma trabalhista

O presidente da Federação das Industrias do Acre, José Adriano, recebeu durante um café da manhã oferecido na sede da FIEAC, parte da bancada federal do estado, que votou pela aprovação da reforma trabalhista.

Os senadores Sérgio Petecão (PSD) e Gladson Cameli (PP), os deputados federais Alan Rick(PRB) e Flaviano Melo (PMDB), foram recebidos por presidentes de outras federações e sindicatos.

Jéssica Sales (PMDB), que também votou a favor da reforma, não compareceu.

José Adriano disse que a decisão dos parlamentares federais de apoiar a proposta do governo, garantiu a geração de mais postos de trabalho no país e particularmente no Acre, onde a economia não é diferente.

¨ A legislação começa a valer a partir de novembro. Hoje a gente começa a alertar os empresários do que muda. Acredito que novos postos de trabalhos serão abertos. Porque o que existia em direito dos trabalhadores continua valendo. Hoje o governo do estado mantem o pagamento em dia o que fortalece a industria e o comércio. E essa reforma vai dar maiores condições para que os empresários mantenham os investimentos. A falta de credibilidade do empresário gera incerteza e ele retrai. Vejo essa reforma vem pra melhorar essa auto estima e teremos novos postos de trabalho com essa legislação¨, observou.

O presidente da Federação da Agricultura do Acre, Assuero Veronez ratificou as palavras do representante da FIEAC e destacou o trabalho dos parlamentares presentes. O presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos pontuou os prós e contra da reforma e compartilhou da mesma opinião dos colegas.

O senador Gladson Camelí disse que a proposta do governo só foi criticada por pessoas que se beneficiavam com o imposto sindical e que a medida aprovada com a reforma vai dinamizar a geração de emprego e renda.