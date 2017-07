Delegado diz que não agrediu professor: “Sempre pautei minhas ações pela lei”

Luciano Tavares, da redação ac24horas 31/07/2017 10:21:19

O delegado Pedro Resende, do município do Bujari, voltou a refutar, dessa vez por meio de nota, na manhã desta segunda-feira, 31, as afirmações de que ele teria agredido o ex-vereador Manoel Ferreira de Abreu, o Professor Breu, durante uma ocorrência policial sobre um furto de energia cometido pelo ex-vereador, na quarta-feira da semana passada.

Em um vídeo gravado em um dos leitos do Pronto Socorro de Rio Branco, professor Breu afirma que foi agredido e torturado por Pedro Resende dentro da delegacia da cidade do Bujari e que por isso teve que ser internado com três costelas quebradas e várias marcas de espancamento pelo corpo.

O delegado diz que em nenhum momento “agiu de forma ilegal, agressiva ou abusiva” e que “estava desempenhando meu papel como delegado de polícia prendendo o autor de um furto, em flagrante, quando fui agredido de forma injusta e covarde com um soco no rosto”.

O delegado acrescenta que o Professor Breu resistiu à prisão e por isso “foi necessário o uso seletivo da força pela equipe policial para imobilização do agressor, que, todavia, insistiu no comportamento, continuando com as agressões”.

“Sempre pautei minhas ações pela lei e agi, apenas, no seu cumprimento, dentro dos estritos padrões da proporcionalidade, não sendo a ninguém permitido a prática de injusta agressão, sobretudo contra um policial no cumprimento de seus deveres constitucionais”, afirma Pedro Resende em sua nota.