Defensoria Pública do Acre divulga edital de seleção para 15 vagas de Defensor; o salário é de R$ 20 mil

Da redação ac24horas 31/07/2017 08:25:25

A Defensoria Pública do Estado Do Acre (DPE) divulgou no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) o edital do V concurso público para ingresso na carreira de defensor público do Estado do Acre, com 14 vagas de ampla concorrência e uma para portador de deficiência, com salário de R$ 20 mil a partir de julho de 2018. O edital nº 1 DPE/AC está disponível entre as páginas 5 e 20.

O concurso público será executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Acre, conforme dispositivo constitucional. O método utilizando na de seleção será o mesmo da Cespe.

A seleção terá as seguintes fases: a) primeira fase: prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) segunda fase: provas escritas específicas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) terceira fase: prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da DPE/AC; d) quarta fase: avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Todas as etapas do concurso e a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência serão realizadas na cidade de Rio Branco. Os candidatos devem possuir: diploma de conclusão de curso de graduação de bacharel em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A prova escrita objetiva (P1) terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 29 de outubro de 2017, no turno da manhã. 8.2 Na data provável de 19 de outubro de 2017. Mais informações podem ser obtidas no site do DOE (http://www.diario.ac.gov.br). É necessário fazer o download do arquivo em formato PDF.