Camioneiros do Acre estão prontos para a greve geral

Da redação ac24horas 31/07/2017 07:30:30

Os camioneiros do Acre estão prontos para aderir à proposta de paralisação geral em todo o País nesta terça-feira, 1 de agosto. O presidente do Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Acre, Júlio do Sintraba, já está recebendo inclusive material de comunicação da greve. “Eu espero que aqui não seja preciso mais caso seja vamos parar o Acre de assis Brasil ate cruzeiro do sul”, disse Júlio. “A chapa vai esquentar”, completou.

A greve dos camioneiros vem sendo amadurecida desde que o presidente Michel Temer aumentou o imposto dos combustível, elevando drasticamente o preço final do óleo diesel e da gasolina, insumos dos tranporte rodoviário.

Os caminhoneiros criaram vários grupos de WhatsApp no País e estão se comunicando através de rádio amador para se organizarem para o evento. “Nós queremos parar no dia 1 de agosto e se o governo não nos ouvir vamos prorrogar a manifestação por mais dias”, destacou um camioneiro do Mato Grosso. Faixas, cartazes e panfletos estão sendo preparados para essa manifestação. Segundo os caminhoneiros, somente vão rodar nas rodovias no dia 1 de agosto ônibus com passageiros, ambulâncias, viaturas de polícia e caminhões com carga viva, medicamentos e equipamentos hospitalares. No Acre, o Sintraba não tinha até este domingo, 30, mapeado os possíveis pontos de fechamento mas tradicionalmente as pontes no Centro de Rio Branco são os primeiros alvos.