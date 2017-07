Bandidos executam comerciante com oito tiros na periferia de Cruzeiro do Sul

Archibaldo Antunes 31/07/2017 16:12:20

Dois criminosos ainda não identificados pela polícia executaram a tiros o comerciante Evilásio Marçal de Araújo, 45, no interior do estabelecimento onde ele trabalhava, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira, 31, por volta das 11h30. Nada foi levado do local. Pelo menos oito tiros foram disparados contra a vítima.

O delegado Alexnaldo Batista, responsável pela investigação, acredita na hipótese de execução. Segundo ele, a dupla chegou ao comércio em uma motocicleta e um deles fez os disparos.

Em conversa com testemunhas e a família de Evilásio, a polícia obteve informações sobre a possível causa do assassinato. O teor dessas oitivas não foi revelado à imprensa.

“No local avaliamos todas as hipóteses, e como nada foi levado do comércio, as evidências apontam para uma execução”, disse o delegado.

Para Alexnaldo, os bandidos sabiam o que queriam e executaram o crime à luz dos dia.

Chama a atenção o fato de que o comerciante havia contratado como funcionário um homem que dois dias atrás havia saído da penitenciária.