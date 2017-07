Após velórios separados, casal suicida é enterrado junto no município de Capixaba

João Renato Jácome 31/07/2017 09:38:15

O cemitério de Capixaba, no interior do Acre, foi o lugar escolhido por familiares para sepultar os pais da estudante Bruna Andreza Borges, encontrados mortos na última sexta-feira, dia 28, 48 horas após a filha cometer suicídio na garagem de casa. O enterro mobilizou em peso conhecidos da família, visto a repercussão das três de mortes.

A sargento reformada do Exército, Claudinéia Borges, e o subtenente Márcio Brito, foram enterrados na tarde do domingo, dia 30. Antes, foram velados separadamente: a mulher em Capixaba, junto à família. O marido dela, em Rio Branco, numa pequena capela do 4º BIS, onde recebeu homenagens dos amigos.

O casal ficou bastante abalado com a morte da filha, mas estava sendo acompanhado por profissionais do Exército que, além de apoiar institucionalmente, mantinham relação próxima com os dois militares. Antes de morrerem, os dois haviam conversado com um pastor e uma assistente social.

Segundo apurou ac24horas, os investigadores da Polícia Civil encontraram no local do crime uma carta assinada pelo casal afirmando que a morte dos dois teria sido acertada entre ambos, sem crime ou pressão. Esse bilhete, contudo, está com a polícia e somente após liberação é que poderá ser comentado à população.

CICLO DA MORTE

Não demorou 48 horas, novamente, para que o ex-namorado de Bruna, acusado por muito de ser o pivô da morte da garota, também tentar se matar. O rapaz precisou ser internado às pressas no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), onde recebe atendimento médico desde a tarde de sábado, dia 29.

NÚMEROS ASSUSTAM

O Brasil registra uma morte suicida a cada 45 minutos. No Mundo, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. E o mais triste é que 90% dos casos poderiam ter sido evitados. Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Os dados de suicídios na capital, onde reside 50% da população do estado, são preocupantes. De acordo com o levantamento, foi registrado um aumento de 42,9%, nos suicídios em Rio Branco nos 10 anos pesquisados. Entre os anos de 2011 e 2012, por exemplo, esse percentual cresce para 66,7%, em dados gerais. Uma média aproximada de 07 confirmados casos por ano.

De 2013 a 2014, foram registradas 215 ocorrências de tentativa de suicídio no Huerb, das quais 142 eram pacientes do sexo feminino. O Instituto Médico Legal (IML) registrou no mesmo período, 66 óbitos. Desses, 57 homens e nove mulheres. E os números não pararam de subir: em 2015 foram mais de 500 tentativas.

FIQUE POR DENTRO

>>Casal que planejou e cometeu suicídio é separado no velório

>>Antes de tirar a própria vida, casal escreveu bilhete para familiares

>>Pai e mãe de estudante da Ufac que se matou são encontrados mortos em Rio Branco

>>Estudante da Ufac se mata ao vivo pelo Instagram

>>Corpo de estudante da Ufac que se suicidou será enterrado em Capixaba

>>“Que sirva de lição”, afirma delegada aposentada ao comentar suicídio

>>Facebook deseja ânimo e força aos amigos e familiares de estudante da Ufac