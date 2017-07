Deputado Angelim defende novas eleições para superar as crises política e econômica

Da redação ac24horas 31/07/2017 14:55:32

A dois dias da apreciação, pelo plenário da Câmara Federal, da Solicitação para Instauração de Processo contra o presidente Michel Temer (PMDB), o deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC), voltou a defender que a grave crise política pela qual passa o Brasil, atualmente, só será possível de ser superada com novas eleições. O parlamentar defende também um pacto entre o Parlamento e a sociedade civil para que o País saia da estagnação econômica que se encontra e volte a crescer e gerar postos de trabalho e renda.

“Lideranças de todos os partidos, dos movimentos sociais, da classe empresarial e da classe trabalhadora devem fazer um pacto em favor do Brasil, um pacto em favor das pessoas, para que possamos buscar saídas para crise e para que o país volte a crescer, gerando oportunidades de trabalho e renda para todos. Já é tempo de apresentarmos uma agenda positiva para o povo brasileiro, para que voltemos à normalidade, com o setor produtivo gerando emprego, gerando renda, gerando riqueza para o Brasil.”, ressaltou.

Angelim reafirmou que sobre a Solicitação para Instauração de Processo contra Temer, que vai ao plenário da Câmara Federal nesta quarta-feira (02), irá votar a favor da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que acusa o presidente de praticar crime de corrupção passiva.

“Como podemos aceitar um governo que, em nome de uma improvável recuperação econômica, congela programas sociais por 20 anos, subtrai direitos duramente conquistados pelos trabalhadores e trabalhadoras? Como aceitar a continuidade de uma política econômica que só faz aumentar o desemprego, reduz o nível da atividade econômica, enquanto o sistema financeiro e as grandes corporações continuam sendo grandemente beneficiados”, disse o parlamentar. Espero que o Congresso Nacional tenha a coragem de afastar Temer da Presidência da República e o bom senso para encaminhar a solução desta grave crise nos marcos da democracia e do Estado de Direito”, asseverou.

O deputado petista repudia ainda o fato de que, para se manter no poder, Temer tem promovido um verdadeiro ‘festival de ilicitudes’. “O jogo é duro. A pressão nos parlamentares está sendo grande demais. No nível de chamar o deputado e perguntar do que ele precisa. Se o problema for emenda, libera. Muitas negociatas. A mobilização está enorme. Se vota contrário é exonerado na hora. Recentemente, um deputado do PMDB votou contrário ao governo e no dia seguinte foi publicada uma edição extraordinária dando ciência do desligamento de seus indicados dos cargos”, falou.

Angelim conclui ressaltando que a crise se agrava até o final desta atual gestão e que só deve melhorar depois que ocorrer uma nova eleição no Brasil. “Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (31) revela que 80% dos eleitores brasileiros defendem a aceitação da denúncia contra Temer. Ou seja, a população está cansada de tantos escândalos de corrupção. Precisamos estar mais alertas, nos envolver mais, pois a participação popular é fundamental para se manter a democracia viva”, concluiu.