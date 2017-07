Alegando crise financeira, Prefeitura de Brasileia reduz expediente para 6 horas ao dia

Da redação ac24horas 31/07/2017 14:18:37

A crise financeira que assola o país todo chegou mais cedo para as prefeituras do interior do Estado. A primeira vítima declarada da falta de dinheiro é a prefeitura de Brasileia. Por conta da escassez de recursos, a prefeita da cidade, Fernanda Hassem, decretou expediente corrido no Executivo Municipal.

O Decreto Nº 028 e editado na última sexta-feira (28), dispõe sobre o horário de Expediente do Poder Executivo Municipal a partir do dia 1º de agosto (terça-feira) será horário corrido das 7h00 às 13h00. Mas o horário não se aplica aos setores considerados como serviços essenciais.

Logo na parte introdutória do Decreto a prefeita já revela a situação econômica e financeira do país como o principal motivo e para justificar a “necessidade de redução de despesas, de limitação de empenho e movimentações financeira, com o objetivo de manter o equilíbrio das contas públicas”.

O decreto ainda revelar ser “imprescindível garantir o funcionamento efetivo dos serviços públicos prestados, preservar os empregos públicos, assegurar a regularidade dos pagamentos a fornecedores e aos servidores públicos do Município de Brasileia, além de manter as obras e os investimentos públicos, indispensáveis ao incremento da economia local”.