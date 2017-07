Delegado dá dicas de segurança à população de Cruzeiro enquanto foragidos do presídio estão à solta

Archibaldo Antunes 30/07/2017 14:54:17

O delegado de Polícia Civil Alexnaldo Batista alerta a população para o perigo a que estão sujeitos os moradores de Cruzeiro do Sul depois da evasão de 16 presos da penitenciária Manoel Nery da Silva, há uma semana. Até o momento, apenas dois foram recapturados pela polícia. Outros 14 continuam em liberdade.

Batista destaca os riscos de se ter nas ruas pessoas de alta periculosidade, integrantes de facção criminosa. Os detentos foram condenados por tráfico de drogas, latrocínio, assalto à mão armada e homicídio.

Para se precaver contra possíveis ações criminosas, a população precisa estar atenta a movimentações estranhas nas ruas e também nas imediações de onde reside e trabalha, alerta o delegado.

Manter portas e portões de casa sempre trancados é outra medida que pode dificultar ação dos criminosos, assim como não deixar veículos estacionados em locais propensos à ação dos deliquentes. O saque de valores vultuosos em agências bancárias, sobretudo à noite, também deve ser evitado, de acordo com Alexnaldo.

Ele ressalta ainda que antes de se preocuparem em registrar acontecimentos anormais pelo celular, como em geral tem acontecido, o mais importante é que as testemunhas comuniquem com urgência as autoridades policias pelo 190.

Sufocamento do crime

O aumento da prisões e apreensões de armas de fogo no município nos últimos dias, decorrentes, das operações que as polícias Militar e Civil vem realizando na região do Juruá na tentativa de localizar os foragidos do presídio, causou uma reação por parte dos integrantes do crime organizado, ao escolher como alvos veículos e imóveis recentemente incinerados. A polícia não descarta a hipótese de que pelo menos três ocorrências, entre as quatro registradas em dois dias, teriam motivação criminosa.

Alexanaldo garante que entre 12 e 15 policiais civis estão empenhados diariamente nas buscas aos foragidos do complexo prisional Manoel Nery da Silva, em parceria com a Polícia Militar e agentes penitenciários.

Segundo ele, os policias envolvidos na s buscas dispõem de detalhes sob os locais em que os fugitivos podem estar escondido. “A prisão deles é uma questão de tempo”, assegurou.

Alexnaldo aproveitou ainda para pedir à população que evite passar trote para a polícia. “Cada deslocamento que fazemos para averiguar uma denúncia sem fundamento nos custa tempo e recursos do Estado, que poderiam ser usados no combate à criminalidade”, argumentou.