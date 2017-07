Rocha diz que Adepol tenta esconder supostos delitos praticados por delegado

Da redação ac24horas 29/07/2017 07:24:29

O deputado federal Major Rocha (PSDB) distribuiu uma nota de repúdio a imprensa na noite desta sexta-feira, 28, contra uma nota da Associação dos Delegados do Estado do Acre. O parlamentar afirma que a Adepol, “além de defender a atitude truculenta do delegado Pedro Resende, tenta manchar a boa imagem dos policiais militares do Acre usando termos pejorativos como criminoso e milícia”.

“Observo que na ânsia de defender seu associado criticando os militares, a (ADEPOL) pretende esconder os supostos delitos praticando pelo delegado, quais sejam, violação de domicílio e o uso da forca em excesso, o que fez com que o senhor Manoel Ferreira de Abreu que se encontra no Pronto Socorro da Capital com as costelas fraturadas, dreno no pulmão e hematomas no ouvido, como já veiculado pela imprensa local”, argumentou o tucano.

Rocha enfatiza que professor Manoel Ferreira de Abreu foi acusado pelo delegado de furto de energia e, a partir disso, foi preso e sofreu uma sessão de espancamento na delegacia vindo a ter que ser atendido pelos médicos de Rio Branco.

“Devo lembrar que, ao fazer acusações aos policiais militares do Acre, a ADEPOL deveria levar em consideração que quem possui o título de polícia mais honesta do pais, são os militares do Acre e não os delegados de Polícia Civil.Entendo como importante também a manifestação pública do secretario de segurança, Emylson Farias, a respeito do caso ja que é o principal gestor das duas instituições, após o governador Sebastião Viana”, cutuca o deputado.

Rocha enfatizou que levará o caso ao Ministério Público e cobrará uma resposta do Controle Externo da Atividade Policial e da Corregedoria da Policia Civil.