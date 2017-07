Professor acusado de roubar energia elétrica no Bujari acusa delegado por Tortura; além de chutes e socos, vitima afirmar que teve três costelas quebradas

Da redação ac24horas 29/07/2017 14:17:48

O professor Manoel Ferreira de Abreu, preso e acusado pelo delegado de polícia Civil, Pedro Resende, de furto de energia, em Bujari-AC, recebeu a visita do deputado federal Major Rocha, do PSDB. Durante a conversa, assessores do tucano gravaram uma espécie de entrevista, que em seguida foi distribuída a imprensa. Assista na integra: