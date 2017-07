Prestigiado por políticos da oposição e do governo, sargento Joelson Dias é empossado mais uma vez como presidente da Associação dos Militares do Acre

Luciano Tavares, da redação ac24horas 29/07/2017 11:47:29

O sargento Joelson Souza Dias foi empossado como presidente da Associação dos Militares do Estado do Acre durante solenidade na manhã deste sábado, 29, no Terra Verde Hotel, no Centro de Rio Branco. O evento contou as presenças de colegas de farda de Joelson, familiares da diretoria empossada e políticos da oposição e do governo: senador Gladson Cameli (PP), deputado federal Major Rocha (PSDB) e o deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB).

Reeleito com incríveis 78% dos votos da corporação durante eleição ocorrida no final do mês passado, Joelson Dias vai presidir a Associação dos Militares, mais uma vez, pelos próximos três anos.

O sargento Joelson é considerado um presidente de postura equilibrada. Entende que o diálogo é a melhor saída para as reivindicações da categoria. Reeleito, ele e sua diretoria já receberam o governador Sebastião Viana para uma conversa sobre os interesses da Polícia Militar.

“A gente se reuniu pela primeira vez com o governador, e a gente percebeu da parte dele essa tentativa de mudar a nossa realidade, de atender as reivindicações da classe. Foi uma reunião muito proveitosa. E o nosso objetivo é se aproximar não só desse governo, mas dos governos, do próximo governo para reivindicar melhores condições de trabalho e de carreira dos policiais militares”, afirmou.

Nos últimos três anos, a AME expandiu, além de sua atuação, o número de filiados. Atualmente são 3.030 entre ativos, pensionistas e militares da reserva.

“Das promessas que a gente fez para o primeiro mandato conseguimos cumprir 90%. Não conseguimos o resto por questões políticas. Outras que a gente fez para este segundo mandato já estão sendo trabalhadas”, completa.