Prefeito de Manoel Urbano ¨privativa praia¨ para festival e moradores se revoltam

Jairo Barbosa 29/07/2017 08:08:11

Um medida adotada pelo prefeito de Manoel Urbano, Tanízio Sá (PMDB), vem causando muita polêmica em Manoel Urbano, no interior do Acre.O chefe do executivo fez divulgar que o local onde vai acontecer o festival de praia da cidade, marcado para os dias 4,5 e 6 de agosto, terá restrições para acesso de pessoas e veículos.

Segundo a medida anunciada pela organização, não será permitida a entrada de pessoas portando caixas térmicas com bebida alcoólica. A prefeitura vai cobrar taxa de R$ 5,00 de estacionamento para carros e R$ 2,00 para motos.

A decisão causou revolta geral na população que usou as redes sociais para criticar a medida. Os internautas questionaram a privatização da praia e ainda perguntam quem iria se responsabilizar por eventual dano causado a veiculo estacionado na área.

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura publicou nota informando que apesar das reclamações as medidas será aplicadas.