Pagamento de servidores públicos estaduais estará disponível neste sábado

Da redação ac24horas 29/07/2017 07:59:22

O pagamento de servidores públicos do Estado estará disponível a partir deste sábado, 29. Isso porque, como não há expediente nos bancos no domingo, 30, a compensação bancária será efetuada excepcionalmente no sábado, ainda que o dia do pagamento seja, oficialmente, segunda-feira, 31.

De acordo com a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA), com o pagamento dos 49.018 servidores ativos, pensionistas e aposentados, serão injetados mais de R$ 225 milhões na economia local.