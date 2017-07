Linha com cerol quase degola técnico da NET no bairro da Paz, em Rio Branco

Da redação ac24horas 29/07/2017 18:02:19

Por questão de fração de segundos o técnico em eletrônica da Net, Claudio Henrique, de 42 anos, por pouco não passou a fazer parte de uma estatística preocupante e que aumenta a cada período de férias: os acidentes com linhas de pipas (pepetas) cheias de cerol.

Na tarde deste sábado (29), ele, ao sentir a linha já rasgar o seu pescoço, conseguiu parar a motocicleta em que trafegava no bairro da Paz, a tempo de evitar que o objeto o degolasse. Até a mão que usou para tirar a linha do pescoço foi cortada.

As imagens foram enviadas pela esposa através do WhatsApp, que pedia ajuda para alertar população sobre o perigo da brincadeira praticada em sua maioria por jovens, no período do verão e quanto estão de férias da escola.

Cláudio saiu apenas com ferimentos leves, mas atribui isso ao fato de estar conduzindo a moto com pouca velocidade. Se acaso estivesse rápido, poderia ter tido o pescoço degolado.