Incêndio de grande proporção atinge mata próximo a empresa Laminados Triunfo, na capital

Da redação ac24horas 29/07/2017 20:31:40

Um incêndio de grandes proporções afetou uma área de mata localizada no bairro Rosa Linda e acabou atingindo a empresa Laminados Triunfo na tarde desta sábado (29).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o fogo teria iniciado por volta das 13h30m e até as 18h ainda estavam no local trabalhando para conter as chamas. Várias equipes foram deslocadas.

Ainda não se tem informações do que possa ter provocado o incêndio. Ainda não há registro de feridos.