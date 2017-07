Flaviano percorre os municípios de Tarauacá, Feijó e Cruzeiro

Dando continuidade a seu giro por municípios acreanos, o deputado Flaviano Melo(PMDB) juntamente com a deputada peemedebista Eliane Sinhasasique, esteve nesta quarta-feira,27, pela manhã, no município de Tarauacá onde presidiu uma reunião do diretório peemedebista local. Em seguida, rumou para o município de Feijó onde participou de nova reunião do diretório municipal do partido.Logo depois, em entrevista para uma rádio local, teve a oportunidade de falar das emendas de sua autoria que destinou ao município.

Na quinta-feira, pela manhã, chegou a Cruzeiro do Sul, onde esteve como prefeito Ilderlei Cordeiro(PMDB) com quem foi à Apae(Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais)que conta com emendas de sua autoria. A Apae de Cruzeiro do Sul trabalha em dois turnos e recebe pacientes de todo o Vale do Jurua acometidos de paralisia cerebral,síndrome de Down e outros males do cérebro.

Visitas

Da Apae Flaviano Melo rumou para a Vila Santa Luzia ,onde falou com eleitores antigos como dona Nilce(matriarca da família Vale),seu Kite e seu Keli(figura tradicional do PMDB).O parlamentar aproveitou para fazer um visita a uma unidade de saúde em construção(fruto de emenda de sua autoria) localizada na Vila Campinas e conversou ainda com médicos cubanos que trabalham na unidade de saúde do Liberdade. O deputado acreano passou também por Vila da Lagoinha, onde conversou com simpatizantes para, na volta a Cruzeiro do Sul, dar entrevista à imprensa oficial.