Expoacre recebe última seletiva do Festival Estudantil da Canção

Da redação ac24horas 29/07/2017 14:23:02

A Praça Cultural da Prefeitura de Rio Branco na Expoacre foi palco, nesta sexta-feira (28), da última etapa classificatória do 2º Festival Estudantil da Canção, o FEC 2017. Ao todo, 35 estudantes das escolas Alcimar Nunes Leitão, Adalberto Sena, Armando Nogueira e META se apresentaram com músicas autorais ou interpretações individuais ou com banda.

A prefeita em exercício Socorro Neri abriu a noite de disputas desejando sorte aos concorrentes e disse estar impressionada com o elevado nível técnico dos artistas/estudantes que participam do FEC 2017. “Parabenizo os candidatos que chegaram até essa classificatória e que irão se apresentar hoje. Que esta seja uma etapa tão brilhante quanto as outras que já aconteceram. Boa sorte e boa música para todos”, completou.

A realização de uma etapa do Festival Estudantil da Canção no Parque de Exposições é uma das novidades da edição deste ano. “A Prefeitura tem desenvolvido uma ocupação cultural aqui na Expoacre, com uma programação bem diversificada. Como já teríamos esta etapa do FEC no dia de hoje, então resolvemos trazê-la para este espaço que é da Prefeitura, com o objetivo de dar mais visibilidade ao Festival”, explicou a secretária-adjunta de Juventude, Temyllis Silva.

Um dos apoiadores do Festival, o deputado federal Leo de Brito, estava na plateia acompanhando as apresentações. Segundo ele, o FEC desempenha um papel fundamental junto aos jovens estudantes. “É uma forma de não só descobrir novos talentos, mas também, principalmente, estimular o estudo e a prática artística que trazem mais conhecimento aos jovens que se entregam à música. O prefeito Marcus Alexandre está de parabéns por apoiar a cultura e nossa juventude”, disse o parlamentar.

Quem também é um incentivador do Festival e se fez presente em mais essa etapa do FEC foi o vereador Rodrigo Forneck. Diretor-presidente da FGB na primeira gestão do prefeito Marcus Alexandre, o vereador falou da satisfação de ver que o cuidado com a cultura segue como uma das principais metas do gestor nesse segundo mandato. “O prefeito Marcus Alexandre preza muito pelas manifestações culturais e pelos nossos jovens, e o FEC é um exemplo disso”, garantiu Forneck.

O Festival Estudantil da Canção 2017 é realizado pela Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria-adjunta de Juventude (SEJUV) e da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), com o apoio do governo do Estado e dos gabinetes dos deputados Leo de Brito, Angelim e Daniel Zen, e do vereador Rodrigo Forneck, além de Eletrônica Halley, SuperSom, Ação Eventos, MC Eventos e Inbox Pub. Durante sua fala inicial, Socorro Neri também agradeceu a esses parceiros que ajudam a viabilizar o Festival. “Eu quero fazer um agradecimento todo especial, em nome do prefeito Marcus Alexandre, aos nossos aliados na realização do FEC. Sem eles, nada disso seria possível fazer com a qualidade que estamos fazendo”, finalizou a prefeita em exercício.

Classificados

Os estudantes classificados nesta etapa do Festival foram Hugo Gabriel Pantoja, do Colégio Meta, e Sabrina Lima, da Escola Alcimar Leitão, na categoria autoral e Camila Soares e Antônio Damilis, do Colégio Armando Nogueira, na categoria intérprete. O vídeo mais votado pelos internautas foi o das estudantes Maria Regina e Luma, também do Colégio Armando Nogueira.

Com a definição dos últimos concorrentes, a próxima etapa do 2º Festival Estudantil da Canção agora será a grande final, que acontece no dia 11 de agosto, Dia do Estudante, na Praça da Juventude, na Cidade Nova.