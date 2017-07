Show de Solange Almeida na Expoacre, em Rio Branco, é cancelado por organizadores

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:03:38

O show da Cantora Solange Almeida, que seria realizado nesta sexta-feira, 28, na Expoacre, foi cancelado, informou a Norte Entretenimentos, empresa responsável pelo evento.

A empresa não informa as razões e se limita apenas a dizer que a cantora “não poderá comparecer” e que “ela mesma irá postar nota em sua páginas em redes sociais” informando o adiantamento do show no Acre.

Segundo a Norte Entretenimentos, uma nova data do show de Solange Almeida está sendo definida com os empresários da cantora.

A empresa acrescenta que as pessoas que compraram ingresso antecipado e não quiserem esperar o futuro show, a devolução do dinheiro acontecerá a partir do dia 05 de agosto (próxima sexta-feira). Os ingressos comprados em cartão serão reembolsados em dinheiro.