Secretário adjunto Rui Arruda comanda reunião sobre segurança nos hospitais do Acre

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:46:47

O secretário adjunto de planejamento e gestão da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), Rui Arruda, se reuniu com representantes da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), Polícia Civil, Polícia Militar e Gabinete do Governador, para tratar da segurança nas unidades de saúde do Estado.

Essa é a primeira reunião da sala de situação sugerida durante encontro entre o secretário de Estado de Saúde, Gemil de Abreu Junior, e gerentes das principais unidades de saúde, ocorrido no dia 12 de julho, para estabelecer estratégias de reforço na segurança de pacientes e profissionais que atuam nos hospitais, maternidades e Unidades de Pronto Atendimento do Acre.

“A partir de agora vamos desenvolver estratégias para melhorar essa segurança. Foram dados alguns encaminhamentos que serão postos imediatamente em prática para que a segurança dentro das unidades de saúde seja reforçada”, disse Rui Arruda.

O tenente-coronel da Polícia Militar, Atahualpa Ribera, assegurou que serão ouvidos gestores e funcionários sobre as necessidades e pontos vulneráveis de cada unidade. “Após esse diagnóstico nós vamos buscar em conjunto encontrar a solução e mudar o que for necessário”, assegurou. As informações são da Secretaria de Comunicação.