Rio Branco registrou a menor umidade relativa do ar dos últimos 20 anos, diz Friale

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:44:19

No início da tarde desta quinta-feira, 27 de julho de 2017, a capital acreana registrou apenas 18% de umidade relativa do ar, informou o pesquisador meteorológico Davi Friale. O registro foi feito pela REDEMET, da Aeronáutica, na estação meteorológica do aeroporto da cidade.

Assim, a capital acreana tem a menor umidade relativa do ar dos últimos 20 anos. Entretanto, o tempo poderá ficar ainda mais seco nos próximos dias, podendo atingir valores inferiores a 12% de umidade, o que levaria ao estado de emergência para a saúde das pessoas.

“Rio Branco e Cuiabá estão sendo as capitais mais secas do Brasil nestes dias. Na capital mato-grossense, o valor chegou a 15%, nesta quinta-feira”, destaca o pesquisador.

Nestas capitais, a temperatura cairá rapidamente durante esta noite e deverão amanhecer, nesta sexta-feira, com temperaturas entre 14 e 17ºC.

A cidade amazonense de Boca do Acre também registrou 18% de umidade, no início desta tarde.