“Por motivos técnicos”, Solange Almeida não se apresentará na ExpoAcre

Da redação ac24horas 28/07/2017 11:46:54

A cantora Solange Almeida informou por meio de sua assessoria de imprensa em uma rede social que não irá realizar seu show na Expoacre, nesta sexta-feira, 28, em Rio Branco, “por motivos técnicos de força maior”.

No comunicado, a cantora informa que “uma nova data de apresentação será divulgada após alinhamento entre as agendas dela e da organização local”.

O não comparecimento da cantora à Expoacre foi adiantado mais cedo pela Norte Entretenimentos, empresa responsável pelo evento.

A empresa também informou que as pessoas que compraram ingresso antecipado e não quiserem esperar o futuro show de Solange Almeida, em data ainda não divulgada, a devolução do dinheiro acontecerá a partir do dia 05 de agosto (próxima sexta-feira). Os ingressos comprados em cartão serão reembolsados em dinheiro.