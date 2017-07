Pai e mãe de estudante da Ufac que se matou são encontrados mortos em Rio Branco

Da redação ac24horas 28/07/2017 13:36:50

Os pais da estudante de Ciências Sociais, Bruna Borges, de 19 anos, que cometeu suicidio ao vivo pelas redes sociais na tarde da ultima quarta-feira, 26, em Rio Branco, foram encontrados mortos na tarde desta sexta-feira, 28, em uma das casas localizadas na Vila Militar, próximo ao Pronto Socorro de Rio Branco. As autoridades acreditam que eles tenham tirado a própria vida.

De acordo com informações da Policia Militar , o subtenente do exército Marcio Brito, pai da estudante, e a esposa Claudineia Borges, que foram encontrados enforcados na garagem da residência. A policia civil, militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para acompanhar o caso. O Instituto Médico Legal está no local.

Ainda nesta sexta, às 15 horas, o comandante do 4o BIS, Cel. Wellington Vallone, deve conversar com a imprensa na sede do batalhão. Nenhuma informação preliminar foi repassada à imprensa.