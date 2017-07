Nível do Rio Acre já preocupa; monitoramento é intensificado

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:55:52

Com a chegada plena do período de estiagem, o nível do Rio Acre já dá sinais de baixa, o que deixa o poder público preocupado. E com a redução do volume de água em nascentes, açudes e rios, criando um cenário de seca, o Departamento de Água e Saneamento (DEAS) mantém um monitoramento intenso no manancial.

No ano passado, em 17 de setembro, o manancial marcou 1,30 metro, em Rio Branco. Essa foi a menor marca da série histórica, segundo a Defesa Civil, que monitora os rios de todo o estado. Na quarta-feira, dia 26, o rio marcou 1,90 metro, ou seja, 60 centímetros a mais que em setembro do ano anterior.

“A população deve responder de modo positivo quanto ao uso racional da água. Por isso, solicito ficarmos atentos a esses cenários de seca e evitarmos qualquer situação de gastos desnecessários”, explica o superintendente do Depasa em Rio Branco, Miguel Félix.

O gestor ressalta que no último período de seca, o governador Tião Viana articulou junto com autarquia, todas as condições necessárias para evitar o desabastecimento aos moradores da cidade. Nesta época, também foi criado o número 0800 721 1314, que funciona no horário comercial.