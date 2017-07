Justiça Federal do Acre anuncia doação de veículos usados a instituições filantrópicas

Da redação ac24horas 28/07/2017 07:51:47

A Justiça Federal no Acre anunciou abertura de edital para doação de veículos atualmente utilizados pela instituição judiciária. O edital está disponível no site do TRF1, e poderá ser retirado também no atendimento do órgão, na Cidade da Justiça, em Rio Branco.

Um total de dois veículos estão sendo anunciados no edital: um Santana um veículo modelo Gol. Ambos podem ser garantidos por instituições carentes ou filantrópicas, desde que em atividade. Caso haja múltiplos interessados em um mesmo veículo, terá preferência a entidade que primeiro apresentou o requerimento, observada a ordem prevista no item anterior.

O edital terá validade de 15 dias, e após isso, o resultado das instituições selecionadas será disponibilizado. É necessário apresentar requerimento diretamente à Seção Judiciária do Acre, com uma séria de documentos anexados.