FGB lança edital de Pequenos Apoios para ações artísticas e culturais em Rio Branco

Da redação ac24horas 28/07/2017 10:01:19

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), lança neste domingo, 30, às 19h, na Praça Cultural da Expoacre, o Edital de Pequenos Apoios do Fundo Municipal de Cultura. A ação vai garantir a artistas, produtores culturais e grupos artísticos aporte financeiro de até R$ 5 mil para seus projetos.

Serão sete etapas mensais de R$ 60 mil, cada. O valor proporciona apoio a, pelo menos, 12 projetos por mês. O procedimento tem vigência entre outubro de 2017 e abril de 2018. O investimento, no total de R$ 430 mil, foi estabelecido de acordo com as deliberações dos Colegiados de Arte e Patrimônio Cultural.

O edital é destinado a ações de formação, produção, circulação, intercâmbio e eventos de arte e patrimônio cultural. Projetos de natureza diversa podem participar, como, por exemplo, encontros, workshops, seminários, ciclos de oficinas e debates, apresentações artísticas, compra de passagens, publicações e outras atividades que contribuam para o desenvolvimento artístico-cultural de Rio Branco.

Os interessados deverão reunir a documentação exigida no edital e entregar ao Departamento de Fomento e Incentivo à Cultura da FGB. As inscrições começam na segunda-feira, 1, e vão até o dia 4 de agosto. O edital pode ser conferido no site da Prefeitura de Rio Branco (riobranco.ac.gov.br).

Para o diretor-presidente da FGB, Sérgio de Carvalho, o aporte financeiro de até R$ 5 mil serve tanto para complementar ações já existentes como para auxiliar a execução de pequenos projetos. “Pensamos em um valor que contemplasse o maior número possível de atividades. Com isso, a gente espera que haja uma movimentação ainda maior de ações artísticas e culturais na nossa capital”.