Festival de Teatro de Rua abre temporada de apresentações em Rio Branco e no interior

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:53:25

Festival Matias de Teatro de Rua abre temporada de apresentações na capital e em mais quatro cidades do Acre

Vem aí a 3ª edição do ‘Festival Matias de Teatro de Rua’. As apresentações acontecem entre os dias 1 e 6 de agosto na capital e em mais quatro municípios acreanos (Bujari, Senador Guiomard, Brasiléia e Plácido de Castro). Neste ano, 11 companhias teatrais de estados diferentes estarão presentes, com o objetivo de promover o livre acesso aos bens culturais através da troca de experiências e interação artística entre o movimento teatral e plateia. As apresentações acontecem em espaços públicos de cada cidade.

Ao todo serão 14 espetáculos diferentes, totalizando 29 apresentações. O Festival conta com a participação de grupos vindos de Fortaleza – CE, Rio de Janeiro – RJ, São Paulo – SP, Manaus – AM, Porto Velho – RO, Belém – PA e Rio Branco – AC.

Durante a programação, além das apresentações o Festival traz oficinas, lançamento de livros, exibição de documentários e uma roda de conversa com a presença de Amir Haddad, uma das maiores referências do Teatro de Rua e defensor da arte pública no Brasil. Almir faz parte do Grupo ‘Tá na Rua’, este ano o artista completa 80 anos de idade.

O Festival Matias é considerado um dos maiores do Brasil no que se refere a intercambio, visto que, leva o teatro para localidades diferentes. Além das 5 cidades, alguns bairros na periferia da capital são selecionados para receber as atividades culturais.

O evento é financiado pela Caixa Econômica e Governo Federal, tendo como organizadores a Cia. Visse e Versa de Ação Cênica em parceria com Serviço Social do Comércio – SESC. O Festival conta com apoio da Federação de Teatro do Acre – FETAC, Rede Brasileira de Teatro de Rua – RBTR, Projeto CATAR e das Prefeituras de Senador Guiomard e Bujari, Fundação Garibald Brasil e Fundação Elias Mansour.

Programação do ‘Festival Matias de Teatro de Rua’ em Rio Branco

1 de agosto (terça-feira)

*17h30 – Cortejo de abertura

local: Praça da Revolução até Novo Mercado Velho

*18h – Espetáculo Fio de Pão

local: Novo Mercado Velho

*19h – Exibição do documentário ‘História de Retalhos ou 80 dias parlembembando por aí’

local: Novo Mercado Velho

duração:1h30

2 de agosto (quarta-feira)

*17h30 – A Folia no Terrreiro do Seu Mané Pacarú (Cia. Mamulengo – SP)

local: Cidade do Povo

*18h – So. Corro (Cia. Grupo Xingó – SP)

local: Teatro Barracão da Sobral

*19h – Pulitrica (Cia. Carnavale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

*20h – O Perrengue da Lona Preta (Cia. Trupe Lona Preta – SP)

local: Novo Mercado Velho

3 de agosto (quinta-feira)

*17h00 – Final da Tarde (Cia. Teatro de Caretas – CE)

local: Novo Mercado Velho

*17h – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Belo Jardim III

* 19h – Circo Sirin Sirin (Cia. Teatro Vivarte – AC)

local: Novo Mercado Velho

* 20h – Era Uma Vez João e Maria…E Ainda É (Cia. de Teatro Ruante – RO)

local: Novo Mercado Velho

4 de agosto (sexta-feira)

*17h30 – Roda Na Praça (Cia. Projeto Roda na Praça – AM)

local: Novo Mercado Velho

*18h30 – Era Uma Vez João e Maria…E Ainda É (Cia. de Teatro Ruante – RO)

local: Teatro Barracão Sobral

*18h30 – A Folia no Terrreiro do Seu Mané Pacarú (Cia. Mamulengo – SP)

local: Novo Mercado Velho

*19h30 – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

5 de agosto (sábado)

*18h00 – Os Cenouras (Cia. Carnevale Produções Artísticas – RJ)

local: Novo Mercado Velho

*18h – A Casa da Mãe Joana ( Cia de Teatro Caretas – CE)

local: Novo Mercado Velho

*19h – So. Corro (Cia. Grupo Xingó – SP)

local: Novo Mercado Velho

*20h – As Mulheres de Moliére (Cia Visse e Versa – AC)

local: Novo Mercado Velho

6 de agosto (sábado)

*17h – As Pelejas de Benedito com o Boi Surubim (Cia. Mamulengo Folia – SP)

local: Mercado da 6 de agosto

*18h30 – Chapeuzinho Vermelho (Grupo de Teatro Ciranda de Leitura – AC)

local: Novo Mercado Velho

*19h30 – O Concerto do Lona Preta (Cia. Trupe Lona Preta – SP)

local: Novo Mercado Velho