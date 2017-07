Curiosos se aglomeram em frente à casa de casal que foi encontrado enforcado

João Renato Jácome 28/07/2017 14:15:44

Ao que tudo indica os pais de Bruna Andressa Borges, o subtenente do exército Marcio Brito,e a esposa Claudineia Borges, teriam cometido suicídio. Eles foram encontrados mortos na tarde desta sexta-feira, dia 28, dentro da casa deles, localizada na Vila Militar da Rua Dom Bosco, em Rio Branco (AC).

Ainda nesta sexta, às 15 horas, o comandante do 4o BIS, Cel. Wellington Vallone, deve conversar com a imprensa na sede do batalhão. Nenhuma informação preliminar foi repassada à imprensa. Equipes da Polícia Técnica estão no local, para fazer a retirada dos corpos.

Informações extraoficiais dão conta que o casal foi encontrado no mesmo lugar em que Bruna Borges, a filha deles, cometeu suicídio na última quarta-feira. naquele dia, Bruna transmitiu toda a cena ao vivo, pelo Instagram. Ele foram encontrados enforcados com cordas no pescoço.