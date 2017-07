Cerca de 34% dos bebês menores de dois anos não são amamentados no Acre

Da redação ac24horas 28/07/2017 09:29:48

Nada menos que 34,3% das crianças acreanas menores de dois anos não recebem o aleitamento materno. Avaliando o aleitamento nas diferentes categorias nos Estados brasileiros esse percentual é o maior do País. Os dados fazem parte do relatório da Fundação Abrinq, que defende os direitos da criança no Brasil, divulgados recentemente. 18% do contingente de menores de dois anos tem de receber aleitamento complementar no Acre e cerca de 17% tem amamentação como alimento exclusivo.

O aleitamento materno traz inúmeros benefícios ao bebê, a mãe e a sociedade, como um todo. Na verdade, este leite chama-se colostro e é importantíssimo para o bebê, pois nele existem inúmeros anticorpos que a mãe passa ao seu filho, protegendo-o contra diversas doenças.

Nos estados em que a prática da amamentação entre os menores de dois anos de idade é mais concentrada, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Acre e São Paulo, há a tendência de prática mais intensa do aleitamento complementar, em comparação com as demais categorias. Nesses estados é notável também que, na comparação com o conjunto de estados da tabela anterior, os percentuais de crianças que não recebiam aleitamento não chegam a ser tão mais baixos. O Distrito Federal destaca-se com cerca de 45% das crianças de até dois anos tendo o aleitamento materno como complementar à alimentação.