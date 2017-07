Ação da Polícia Civil prende sete pessoas e elucida quatro homicídios em Rio Branco

Da redação ac24horas 28/07/2017 12:48:29

Nas primeiras horas desta sexta-feira, 28, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento de Polícia Civil da Capital e do Interior (DPCI) cumpriu dez mandados de busca e apreensão, resultando na prisão de sete pessoas com envolvimento em homicídios ocorridos em Rio Branco.

A ação se deu de forma simultânea nos bairros Belo Jardim, São Francisco e Mocinha Magalhães. Durantes as buscas, os policiais apreenderam um revólver calibre 38’, droga (maconha e cocaína), e dinheiro, (um mil, duzentos e oitenta e três reais) além de celulares, armas, contabilidade do crime e material para preparo da droga.

De acordo com delegado responsável pela ação, Rêmulo Diniz, as prisões ajudaram a elucidar quatro homicídios ocorridos nos últimos meses, decorrentes de confronto entre facções criminosas. “Essa ação da Polícia Civil nos ajudou a chegar aos responsáveis pelo cometimento de homicídios ocorridos na capital”, disse o delegado.

O secretário de segurança Emylson Farias, ressaltou que o trabalho de investigação tem sido fundamental para alcançar aos autores de crimes contra a vida e outros delitos, não só na capital, mas também no interior.

“As forças de segurança tem se dedicado em diferentes frentes de ação. Trabalhamos com o policiamento ostensivo, nas ruas, sem perder de vista a repressão qualificada com o trabalho investigativo”, destacou Farias.